25 сентября

Сибиряк застрелил двух детей и шурина, а потом покончил с собой

Сибиряк застрелил двух детей и шурина, а потом покончил с собой
Винтовка. Ружье. Стрельба.
СС0.

В Омской области 36-летний местный житель подозревается в убийстве двух маленьких детей и брата жены. По версии следствия, мужчина застрелил их после ссоры с супругой из-за развода, сообщает СУ СК России по Омской области.

Накануне в поселке Люблино мужчина застрелил 27-летнего брата жены и двух своих детей: трех и пяти лет.

После этого он решил покончить с собой.

Его жена с другими двумя детьми смогла сбежать.

Тела двух мужчин и детей нашли во дворе дома. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Алтае ревнивец убил соперника и закатал его в ковер.

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