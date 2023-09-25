Сибиряк застрелил двух детей и шурина, а потом покончил с собой

Мальчик случайно убил свою четырехлетнюю сестру косой в Алтайском крае
Подросток смертельно ранил свою четырехлетнюю сестру косой. Об этом рассказали в Telegram-канале бийской станции скорой медпомощи.
В Омской области 36-летний местный житель подозревается в убийстве двух маленьких детей и брата жены. По версии следствия, мужчина застрелил их после ссоры с супругой из-за развода, сообщает СУ СК России по Омской области.
Накануне в поселке Люблино мужчина застрелил 27-летнего брата жены и двух своих детей: трех и пяти лет.
После этого он решил покончить с собой.
Его жена с другими двумя детьми смогла сбежать.
Тела двух мужчин и детей нашли во дворе дома. Возбуждено уголовное дело.
Ранее на Алтае ревнивец убил соперника и закатал его в ковер.
Подросток смертельно ранил свою четырехлетнюю сестру косой. Об этом рассказали в Telegram-канале бийской станции скорой медпомощи.
35-летний житель Барнаула случайно убил сожительницу, сообщает следственный комитет Алтайского края.
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