Сибиряка обвиняют в убийстве молодого парня, который заступился за его жену

Преступление произошло в 2:00 ночи 17 сентября. Обвиняемый ругался на людях со своей супругой, доведя ее до слез. Это заметил потерпевший вместе со своим другом.
Молодой человек решил заступиться за бедную женщину. Однако в конфликт вступил ее супруг и ударил парня ножом в грудь.
От полученной травмы юноша скончался. Его тело обнаружили в подъезде дома, по соседству с которым проживал фигурант дела.
В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).