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Происшествия

Сибиряка обвиняют в убийстве молодого парня, который заступился за его жену

29-летнего жителя Омска обвиняют в убийстве 21-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Нож в руке, преступник
Нож в руке, преступник
СС0

Преступление произошло в 2:00 ночи 17 сентября. Обвиняемый ругался на людях со своей супругой, доведя ее до слез. Это заметил потерпевший вместе со своим другом.

Молодой человек решил заступиться за бедную женщину. Однако в конфликт вступил ее супруг и ударил парня ножом в грудь.

От полученной травмы юноша скончался. Его тело обнаружили в подъезде дома, по соседству с которым проживал фигурант дела.

В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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