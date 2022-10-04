4 октября
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Происшествия

Сибиряка осудили за аварию, в которой погибли три человека и пострадал ребенок

Жителю Омска грозит четыре годам колонии-поселения за ДТП, в котором погибли три человека и пострадал ребенок, сообщают «Известия».

ДТП. Авария. Осколки.
ДТП. Авария. Осколки.
CC0

Авария произошла 26 февраля 2022 года. Обвиняемый ехал на автомобиле Ford Maverick по Сыропятскому тракту.

Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta.

В результате ДТП скончался водитель Lada и два пассажира. Находившаяся в машине 15-летняя девочка получила травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

«Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — уточнили в ведомстве.

Фигуранту дела назначили 4 года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить 4 млн рублей как компенсацию морального вреда.

Ранее на Алтае произошло массовое ДТП с тремя автомобилями.

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