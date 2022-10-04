Сибиряка осудили за аварию, в которой погибли три человека и пострадал ребенок

Жителю Омска грозит четыре годам колонии-поселения за ДТП, в котором погибли три человека и пострадал ребенок, сообщают « Известия ».

Авария произошла 26 февраля 2022 года. Обвиняемый ехал на автомобиле Ford Maverick по Сыропятскому тракту.

Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta.

В результате ДТП скончался водитель Lada и два пассажира. Находившаяся в машине 15-летняя девочка получила травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

«Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — уточнили в ведомстве.

Фигуранту дела назначили 4 года лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его обязали выплатить 4 млн рублей как компенсацию морального вреда.

Ранее на Алтае произошло массовое ДТП с тремя автомобилями.