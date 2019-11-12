Сибиряки героически отбили пиво у споткнувшегося похитителя

В полицию обратился администратор одного из супермаркетов города, чьи сотрудники заметили, как покупатель вынес ящик пива из подсобки.
«Скрываясь с места преступления, злоумышленник споткнулся, чем привлек к себе внимание. Работники торгового зала попытались его остановить, однако грабителю удалось сбежать с «трофеем», — сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.
Полицейские поехали проверять ближайшие дворы и в одном из них увидели, как беловчане удерживают подозреваемого — ранее судимого 41-летнего мужчину.
Пиво в целости и сохранности вернули в супермаркет. А беловчанину, который решился на ограбление, чтобы с другом продолжить вечеринку, теперь грозит до семи лет лишения свободы.