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Происшествия

Сибиряки героически отбили пиво у споткнувшегося похитителя

В городе Белове кемеровской области полицейские исключительно благодаря помощи граждан по горячим следам задержали грабителя, пишет Сибдепо со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

Пиво. Бокал
Пиво. Бокал
СС0

В полицию обратился администратор одного из супермаркетов города, чьи сотрудники заметили, как покупатель вынес ящик пива из подсобки.

«Скрываясь с места преступления, злоумышленник споткнулся, чем привлек к себе внимание. Работники торгового зала попытались его остановить, однако грабителю удалось сбежать с «трофеем», — сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

Полицейские поехали проверять ближайшие дворы и в одном из них увидели, как беловчане удерживают подозреваемого — ранее судимого 41-летнего мужчину.

Пиво в целости и сохранности вернули в супермаркет. А беловчанину, который решился на ограбление, чтобы с другом продолжить вечеринку, теперь грозит до семи лет лишения свободы.

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