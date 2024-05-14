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Происшествия

Сигнал SOS: косатки протаранили и потопили парусник

Стая косаток атаковала и потопила 15-метровый парусник у южного входа в Гибралтарский пролив в Марокко.

Члена экипажа послали сигнал SOS, их спас проходящий мимо танкер, пишет El Pais.

Моряки рассказали, что они почувствовали удары по корпусу. Руль направления получил повреждения. Образовалась пробоина.

Через час после подачи сигнала SOS оба моряка были на борту танкера. Судно затонуло, указывает "Фонтанка".

Ранее группа косаток пыталась съесть заживо двух серых китов.

Нападение более 30 хищников длилось около пяти часов.

Обычно косатки охотятся на детенышей. Но в этот раз хищницы атаковали двух взрослых китов.

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