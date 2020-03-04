Силовики накрыли банду террористов в Твери

Злоумышленники оказывали ресурсную поддержку запрещенной в России международной террористической организации. Число человек в группе не оглашается. Известно, что руководитель ячейки участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики.
При этом не уточняется, был ли задержан лидер. В ячейку входили уроженцы одной из республик Центральной Азии.
Возбуждены уголовные дела об участии в террористической организации и содействии террористам. Отдельное уголовное дело завели на тех, кто был в курсе деятельности экстремистов, но не доложил об этом силовикам.
Сейчас выясняется, кто еще причастен к работе ячейки.