Силовиков подняли по тревоге из-за намека о стрельбе в школе

«Директор гимназии N15 в чатах школьников увидела намек на то, что возможна стрельба в школе», — сказал он.
Инцидент произошел утром 11 октября. В школу вызвали полицию.
«Скорее всего, ложная тревога, но, тем не менее, такое сообщение было», — сказал он.
В сентябре школьники из поселка Станционно-Ояшинский в Новосибирской области получили сообщения о готовящемся вооруженном нападении.
Скриншоты переписки школьников с анонимом под псевдонимом «Иуда» опубликовал паблик «Инцидент Новосибирск».
Неизвестный написал: «Знаешь, что завтра в школе будет интересно? Слышал, что было в Перми недавно? Завтра будет то же самое».
Ранее в Красноярском крае предотвратили нападение на школу.