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Происшествия

Силовиков подняли по тревоге из-за намека о стрельбе в школе

Правоохранительные органы выезжали в гимназию N15 Новосибирска по сигналу о возможной стрельбе, сообщил первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев на оперативном совещании в правительстве региона 11 октября, пишет «Интерфакс».

Полиция.
Полиция.
Настасья Коваленко

«Директор гимназии N15 в чатах школьников увидела намек на то, что возможна стрельба в школе», — сказал он.

Инцидент произошел утром 11 октября. В школу вызвали полицию.

«Скорее всего, ложная тревога, но, тем не менее, такое сообщение было», — сказал он.

В сентябре школьники из поселка Станционно-Ояшинский в Новосибирской области получили сообщения о готовящемся вооруженном нападении.

Скриншоты переписки школьников с анонимом под псевдонимом «Иуда» опубликовал паблик «Инцидент Новосибирск».

Неизвестный написал: «Знаешь, что завтра в школе будет интересно? Слышал, что было в Перми недавно? Завтра будет то же самое».

Ранее в Красноярском крае предотвратили нападение на школу.

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