Сын московской арт-блогерши погиб в ванной при нелепых обстоятельствах

Сын арт-блогера Анастасии Сосновской погиб в ванне в результате удара током от заряжавшегося смартфона, об этом она сама написала в Instagram, сообщает «Рамблер».

Трагедия, по ее словам, произошла еще 10 января.

«Это был удар током. В ванной. От телефона на зарядке. Маленький айфончик 4S, у которого быстро садилась батарея, на секунду упал на живот. Сын успел выкинуть его на пол, но было поздно», — написала Сосновская.

12-летнего мальчика пытались реанимировать 40 минут, но ничего не помогло.

Блогер предупредила родителей, чтобы они не позволяли детям брать с собой смартфоны в ванну, поскольку они не знают, насколько это опасно.

Чем известна Сосновская

Анастасия Сосновская — популярный арт-блогер, чье имя известно многим любителям искусства, в первую очередь, по профилям @art.likbez в социальных сетях.

Её аккаунт в Instagram читают не только любители искусства, но и признанные художники, архитекторы, искусствоведы. Анастасия проводит авторские лекции, вебинары, творческие встречи.