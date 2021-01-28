Сын первого замглавы мэрии Барнаула починил забор дома, в который врезался

В суд направлено уголовное дело о громком ДТП, произошедшем в Барнауле 19 ноября 2020 года. Обвиняемый полностью признал вину, сообщает прокуратура Железнодорожного района. Из описания дела следует, что речь идет об аварии, в которой участвовал сын первого замглавы администрации Барнаула Филипп Воронков.

Красный автомобиль протаранил забор и врезался в жилой дом.

Как сообщает прокуратура, дело было расследовано в сокращенной форме, обвиняемый вину признал в полном объеме, кроме того, «осуществил ремонт забора и газовой трубы».

Напомним, ДТП произошло вечером 19 ноября на улице Власихинской, в районе дома № 27. Было известно, что 37-летний водитель, ранее лишенный водительских прав, врезался в одноэтажный частный жилой дом.

Сотрудники ГИБДД предложили виновнику пройти медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения, но тот ответил отказом.

Автомобиль повредил забор вокруг дома, а также газовую трубу.

Позже выяснилось, что за рулем машины мог находиться Филипп Воронков, который приходится сыном первому заместителю главы администрации Барнаула Анатолию Воронкову. Спустя несколько дней после аварии Филипп Воронков покинул пост в Управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула, где он курировал правовые вопросы.

Как сообщает прокуратура, дело было расследовано в сокращенной форме, обвиняемый вину признал в полном объеме, кроме того, «осуществил ремонт забора и газовой трубы».