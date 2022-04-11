11 апреля
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Происшествия

Сын убил родителей из-за обиды и месяц прятал их тела на лоджии

Жителя Саратовской области задержали по подозрению в убийстве отца и матери из-за давней обиды, сообщило региональное управление СК РФ.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В ночь на 7 марта 34-летний мужчина был в квартире 56-летнего отца и 57-летней матери в Энгельсе. Из-за старых обид на родителей он киянкой несколько раз ударил спящего отца, после чего задушил его, сообщают следователи.

Затем таким же образом он расправился со спящей матерью, а потом вынес тела на лоджию, чтобы скрыть следы преступления.

В апреле другие родственники написали заявление о пропаже супружеской пары. 10 апреля оперативники нашли тела.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух человек». Мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Севастополе в канализационном колодце обнаружили тело 24-летней девушки.

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