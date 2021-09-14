Сына осужденного экс-чиновника Демина в Барнауле подозревают в угрозах сотруднику ФСБ

По данным следствия, спустя два дня после оглашения приговора отцу Демин-младший в мессенджере и в ходе телефонного разговора высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника управления ФСБ, который осуществлял оперативное сопровождение по уголовному делу.
«В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего», — заявили в СУ СКР по Алтайскому краю.
Ранее сообщалось, что против жены бывшего чиновника, Ольги Деминой, и сына осужденного завели уголовное дело за неуважение к суду.
Причиной стали оскорбительные высказывания в зале суда после приговора.