Сына осужденного экс-чиновника Демина в Барнауле подозревают в угрозах сотруднику ФСБ

Еще одно уголовное дело возбудили в отношении сына осужденного за взятки бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина. На этот раз речь идет об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, спустя два дня после оглашения приговора отцу Демин-младший в мессенджере и в ходе телефонного разговора высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника управления ФСБ, который осуществлял оперативное сопровождение по уголовному делу.

«В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего», — заявили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что против жены бывшего чиновника, Ольги Деминой, и сына осужденного завели уголовное дело за неуважение к суду.

Причиной стали оскорбительные высказывания в зале суда после приговора.