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Происшествия

СК начал проверку властей Алтайского края на халатность

Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета начал доследственную проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Алтайского края. Речь идет о проблемах на ТЭЦ в Яровом, сообщили в пресс-службе ведомства.

ТЭЦ Ярового.
ТЭЦ Ярового.
Instagram altai_government_open

Основанием для проверки стала очередная авария на станции, которая произошла 11 февраля.

«Необходимо отметить, что подобные аварии происходят на регулярной основе с 2018 года. Вместе с тем, несмотря на проблемы с подачей тепла, должностные лица органов исполнительной власти Алтайского края не предпринимают действенных мер к устранению причин и условий возникновения аварий», — подчеркивают в СКР.

С 2018 года на эти меры потратили около 125 млн рублей, но проблема до сих пор не решена, несмотря на периодическое введение режима ЧС.

«В ходе проверки следователям предстоит дать оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к своим обязанностям», — заключили в ведомстве.

Ранее директора МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» Александра Хмылева оштрафовали за нарушения при теплоснабжении.

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