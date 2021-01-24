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Жизнь

За слишком холодное отопление в Яровом оштрафовали директора МУП

Директора МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» Александра Хмылева оштрафовали за нарушения при теплоснабжении населения города-курорта, сообщает алтайский госжилнадзор.

Отопление.
Отопление.
СС0

Постановление по факту правонарушения Хмылеву выписали 4 декабря 2020 года. Производство возбудила Славгородская межрайонная прокуратура.

«На основании поступившего обращения проведена проверка по факту нарушения температурного режима обеспечения населения коммунальной услугой по теплоснабжению. Были установлены нарушения», — рассказали в госжилнадзоре.

12 января заместитель главного госжилинспектора Алтайского края вынесла постановление за «нарушение нормативного режима обеспечения населения коммунальной услугой по теплоснабжению».

В итоге директора муниципального предприятия Хмылева наказали административным штрафом. Сумму не уточнили.

Ранее алтайские министры рассказали, что они узнали в городах, где замерзают люди.

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