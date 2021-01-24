За слишком холодное отопление в Яровом оштрафовали директора МУП

Постановление по факту правонарушения Хмылеву выписали 4 декабря 2020 года. Производство возбудила Славгородская межрайонная прокуратура.
«На основании поступившего обращения проведена проверка по факту нарушения температурного режима обеспечения населения коммунальной услугой по теплоснабжению. Были установлены нарушения», — рассказали в госжилнадзоре.
12 января заместитель главного госжилинспектора Алтайского края вынесла постановление за «нарушение нормативного режима обеспечения населения коммунальной услугой по теплоснабжению».
В итоге директора муниципального предприятия Хмылева наказали административным штрафом. Сумму не уточнили.
Ранее алтайские министры рассказали, что они узнали в городах, где замерзают люди.