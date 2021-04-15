15 апреля
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за обрушения на барнаульской ТЭЦ-2

Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушения требований промышленной безопасности на барнаульской ТЭЦ-2. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

ТЭЦ-2.
ТЭЦ-2.
Анна Зайкова, altapress.ru

По данным следствия, в 2020 году на Барнаульской ТЭЦ-2 обследовали железобетонную дымовую трубу № 2 (1959 года постройки) и газоходы. После проверки руководству предприятия указали, что трубу можно эксплуатировать только после ремонта.

«Несмотря на предписания, должностные лица АО „Барнаульская генерация“ не предприняли меры по восстановлению объекта. В результате 11 апреля 2021 года повредилась система топливоподачи, и дымовая труба обрушилась. Авария на ТЭЦ-2 повлекла за собой ограничение подачи теплоснабжения в жилые дома и соцучреждения Барнаула», — передает Следком.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

Следователи занимаются сбором и закреплением доказательств. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что труба могла работать еще 17 лет, если бы не рухнула. Об этом заявлял технический директор СГК Олег Петров, ссылаясь на заключения экспертов.

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