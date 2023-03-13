13 марта
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Происшествия

Скончалась мама трехлетнего мальчика, который вместе с отцом погиб в ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск

Смертельное ДТП произошло вечером 9 марта на трассе Барнаул-Новосибирск. Тогда погибли отец и его трехлетний сын. Мать ребенка доставили в больницу. 13 марта стало известно, что женщина скончалась, передает «КП-Новосибирск».

Смертельное ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск
Смертельное ДТП на трассе Барнаул-Новосибирск
Инцидент Барнаул

Женщине было 30 лет, ее мужу — 33 года.

«Не выжила, умерла. Слишком тяжелые были травмы. Прогнозы врачей сразу были неутешительные. Давали слишком маленький шанс», — рассказала родственница погибшей.

Также члены семьи рассказывали, что «скорая ехала слишком долго». По их словам, отец сразу погиб на месте, а ребенок был еще жив.

«Но скорая ехала слишком долго. Он не дождался, не выжил. Старший ребенок, 5-летний, с переломами и черепно-мозговой травмой попал в больницу, состояние тяжелое.

Как произошла авария

Altapress.ru писал 10 марта, что отец двоих детей находился за рулем Honda Civic, ехал в сторону рабочего поселка Ордынское. В машине было три пассажира — 30-летняя женщина и два мальчика трех и пяти лет.

Как известно уже сейчас, в ДТП выжил только пятилетний мальчик.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и столкнулся со встречным Toyota Land Cruiser.

Также автомобиль столкнулся с пассажирским рейсовым автобусом KIA Grandbird.

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