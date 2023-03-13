Женщине было 30 лет, ее мужу — 33 года.
«Не выжила, умерла. Слишком тяжелые были травмы. Прогнозы врачей сразу были неутешительные. Давали слишком маленький шанс», — рассказала родственница погибшей.
Также члены семьи рассказывали, что «скорая ехала слишком долго». По их словам, отец сразу погиб на месте, а ребенок был еще жив.
«Но скорая ехала слишком долго. Он не дождался, не выжил. Старший ребенок, 5-летний, с переломами и черепно-мозговой травмой попал в больницу, состояние тяжелое.
Как произошла авария
Altapress.ru писал 10 марта, что отец двоих детей находился за рулем Honda Civic, ехал в сторону рабочего поселка Ордынское. В машине было три пассажира — 30-летняя женщина и два мальчика трех и пяти лет.
Как известно уже сейчас, в ДТП выжил только пятилетний мальчик.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и столкнулся со встречным Toyota Land Cruiser.
Также автомобиль столкнулся с пассажирским рейсовым автобусом KIA Grandbird.