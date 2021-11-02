Скончался энергетик, упавший в кипяток в подвале новосибирского лицея

В Новосибирской больнице скончался один из сотрудников Сибирской генерирующей компании (СГК), провалившихся в яму с кипятком в лицее, пишет МК .

2 ноября скончался один из пострадавших, слесарь теплосетевого подразделения СГК, пострадавший при обследовании теплового узла в лицее № 12.

Компания пообещала поддержку и помощь его семье, пишет Газета.Ru.

Накануне два сотрудника СГК и школьный слесарь упали в кипяток в подвале лицея № 12, их госпитализировали с ожогами.

Пол подвала провалился, когда мужчины проводили обследование теплового узла внутри здания. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Новосибирской областной клинической больнице сообщили, что пострадавшие поступили в тяжелом состоянии с ожогами первой, второй и третьей степени. Они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Следственный комитет по Новосибирской области организовал доследственную проверку.

Прокуратура также организовала проверку — будет установлено, соблюдались ли правила и техники безопасности при проведении работ, а также требования охраны труда и законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее подросток провалился по пояс в яму с кипятком в Красноярске.