10 июля
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Происшествия

Скончался мужчина, который месяц пролежал в коме после драки с другом Понасенкова**

Скончался Олег Дибров, который пострадал в конфликте с историком Евгением Понасенковым (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Об этом сообщает 112 в Telegram .

Евгений Понасенков* (признан иноагентом).
Евгений Понасенков* (признан иноагентом).
Канал здравого смысла: блог Евгения Понасенкова* (признан иноагентом) на YouTube

Олегу Диброву было 55 лет, он месяц пролежал в коме. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, травматическое кровоизлияние, переломы костей свода и основания черепа и отек головного мозга.

Все это он получил после потасовки с Евгением Понасенковым* и юристом Рамисом Зариповым на Арбате 7 июня.

Историк рассказывал, что "пьяного, брюхатова и грязного" Диброва толкнул юрист, потому что тот вел себя агрессивно. В итоге, по словам Понасенкова, мужчина упал.

"Пытались оторваться как-то, он не давал прохода, и мой приятель его как-то толкнул, потом он, видимо, упал, потому что он пьяный. И, собственно, все, вся история, ничего не случилось", — рассказывал Понасенков.

После потасовки против Зарипова возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

После смерти Диброва дело могут переквалифицировать на более тяжелую статью.

Ранее Маэстро Понасенков прокомментировал попадание в реестр СМИ-иноагентов.

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