Скончался от инфаркта после беспорядков высокопоставленный силовик из Алма-Аты

Заместитель начальника управления полиции Алма-Аты полковник Танат Назанов скончался от инфаркта на рабочем месте после массовых беспорядков, которые охватили город несколькими днями ранее, сообщает « Интерфакс ».

Тело полковника было обнаружено утром 10 января. Подробности произошедшего пока остаются неизвестными.

Ранее стало известно о гибели начальника полиции Жамбылской области Казахстана Жаната Сулейменова. Он покончил с собой после того, как стал фигурантом трех уголовных дел из-за протестов. Ему грозил трибунал, пишет Lenta.ru.

Кроме того, утром 10 января правоохранители обнаружили мертвым полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) страны Азамата Ибраева. Тело мужчины нашли во дворе его дома. Причины гибели силовика остаются неясными.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал события в Казахстане нападением на республику.