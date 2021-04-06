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Происшествия

«Скопинский маньяк» не явился в суд на заседание о дополнительных ограничениях

Известный как «скопинский маньяк» Виктор Мохов не пришел на заседание по делу о введении для него дополнительных административных ограничений, сообщает РИА Новости.

Виктор Мохов. Скопинский маньяк.
Виктор Мохов. Скопинский маньяк.
кадр из видео.

Заседание в Скопинском районном суде Рязанской области должно было проходить в закрытом режиме.

Какие именно ограничения предлагается установить Мохову, в полиции и в суде не комментируют. По данным местных СМИ, Мохову могут запретить общаться с журналистами, пишет polit.ru.

Ранее Виктор Мохов встретился в ресторане с телеведущей Ксенией Собчак. Его сопровождали члены съемочной группы Первого канала и Собчак. Полицейских, ранее сопровождавших Мохова, рядом замечено не было.

Владимир Познер обратил внимание на то, что по закону телеканалы имеют права приглашать Мохова, как и он — идти на шоу.

Мохов отбывал почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух девушек, которых продержал в подвале почти четыре года.

Преступление и наказание

В 2000 году в городе Скопин слесарь Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него.

Маньяк морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку. 4 мая 2004 года их освободили.

Суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но позже срок сократили до 16 лет и 10 месяцев.

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