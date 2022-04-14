СКР: два украинских вертолета обстреляли российский поселок

Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по факту обстрела поселка Климово в Брянской области. Как сообщает ведомство, обстрел провели украинские военнослужащие на боевых вертолетах.

14 апреля около 12:30 лица из числа военнослужащих ВСУ вступили между собой в преступный сговор в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции, заявили российские следователи.

С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство России.

«Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее 6 авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области», — говорится в сообщении СКР.

Повреждены не менее шести жилых домов, ранения получили семь человек, в том числе двухгодовалый ребенок.



Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В поселке Климово живет 12 тыс. человек, он расположен примерно в 10−12 км от границы Украины. Одна из достопримечательностей села — музей Дружбы Народов, отмечает РБК.

Также обстрелу со стороны Украины подверглось село Сподарюшино в Белгородской области, добавляет издание. Жертв и разрушений там нет.