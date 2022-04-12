Участникам спецоперации на Украине предложили списать долги по кредитам

Фракция «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме разработала законопроект о списании долгов по кредитам всем участникам спецоперации на Украине, ДНР и ЛНР, сообщает РИА «Новости» .

В пресс-службе руководителя фракции Сергея Миронова отметили, что документ уже находится в правительстве России.

В законопроекте говорится, что участники спецоперации, у кого есть непогашенный кредит, должны иметь возможность обратиться в банк с требованием о полном списании долга, неуплаченных процентов по кредиту, а также начисленных на день обращения пеней и штрафов.

«В течение пяти рабочих дней банк должен будет рассмотреть заявление, провести все необходимые операции по списанию долга и потом сообщить об этом заемщику. В документе отмечается, что впоследствии банк сможет получить 50-процентную компенсацию от суммы списанного долга за счет федерального бюджета», — пояснили в партии.

Право на списание долгов по кредитам предлагают предоставить один раз. Причем процедура не должна распространяться на кредиты и займы, связанные с предпринимательской деятельностью.

«Наше государство обязано по достоинству оценить вклад российских военных в сохранение мира в России и в Европе. Считаю, что участники военной операции должны получить широкие социальные льготы, и сегодняшний законопроект — это первый шаг в данном направлении», — процитировали во фракции слова Миронова.

Ранее участникам спецоперации на Украине предложили предоставить статус ветерана.