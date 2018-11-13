В СКР рассказали о деле алтайского парня, которого второй раз судят за избиение полицейского

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Первомайского района Евгения Хромова, историю которого рассказывал altapress.ru . Его обвиняют в том, что он обматерил и травмировал полицейского, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Парень считает, что пострадал из-за своей принципиальности: пожаловался на магазин, в котором торгуют безакцизным алкоголем. После этого его дважды избили. Молодой человек обратился в полицию и стал фигурантом уголовного дела.

По данным следствия, в августе обвиняемый пришел в пункт полиции. Там он должен был ознакомиться с административными материалами по сообщению о причинении побоев. Он был не согласен с составленными документами и стал оскорблять полицейского матом.

Обвиняемый не реагировал на замечания, а напротив продолжил свои противоправные действия, умышлено схватив участкового за мизинец правой руки и выкручивая его, причинив тем самым сотруднику полиции травму кисти, — отмечают в ведомстве.

В этот день в пункте полиции не работали видеокамеры, и свидетелей происшествия нет. Сам Хромов утверждает, что полицейский накинулся на него, а он не оказывал сопротивления. Как полицейский получил травму, парень не знает.

Максимальное наказание, которое ему грозит — 10 лет лишения свободы. Евгений боится, что его посадят, потому что у него уже есть условный срок за аналогичное преступление.

Следователи считают, что собрали достаточно доказательств преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.