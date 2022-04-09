СКР возбудил уголовное дело после ракетного удара в Краматорске

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска в ДНР, говорится в сообщении ведомства.

Дело завели по ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Следствие установило, что 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины выполняли заведомо преступные приказы командира бригады и иных вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины.

«Действуя умышленно, они с применением тактического ракетного комплекса „Точка-У“ с кассетным зарядом, имеющего высокие поражающие свойства, произвели прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в районе железнодорожного вокзала города Краматорска Донецкой Народной Республики», — сообщают в СКР.

Обломки ракеты ТРК «Точка-У» t. me/TRO_DPR

В результате обстрела погибли не менее 30 мирных жителей, в том числе дети. Не менее 100 человек получили ранения.

Следственные органы устанавливают круг лиц, исполнивших преступный приказ.

При этом украинская сторона распространила заведомо ложные сведения о том, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими, добавляют в СКР. По данному факту также возбуждено уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).