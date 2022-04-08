8 апреля
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Политика

Штаб ДНР: украинские войска нанесли удар по Краматорску

Украинские войска ударили по Краматорску ракетой «Точка-У», сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

Обломки ракеты ТРК „Точка-У“
Обломки ракеты ТРК „Точка-У“
t.me/TRO_DPR

«В районе железнодорожного вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК „Точка-У“ упали в непосредственной близости с вокзалом», — говорится в публикации, которую цитирует РИА Новости.

В штабе подчеркнули — это устаревший ракетный комплекс, который не стоит на вооружении в России, ДНР и ЛНР, но активно используется украинскими формированиями.

Краматорск — столица «шахтерского края».

Что произошло

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

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