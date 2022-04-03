3 апреля
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Политика

Песков: «Цели спецоперации будут достигнуты в полном объеме, но выходы есть всегда»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты в полном объеме, однако выходы есть из любой конфронтации, сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

«Выходы всегда есть из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы. Я убежден, что цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объеме», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

При этом он выразил надежду, что в результате напряженных переговорных усилий Москва и Киев выйдут на подписание документа.

«Я надеюсь, что в результате тех напряженных усилий, которые предпринимаются в плане переговоров российско-украинских, мы тоже выйдем на подписание некого документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки», — отметил Песков.

За этим, добавил он, уже последует непростой разговор и с европейскими странами и Европейским экономическим сообществом.

«Рано или поздно нам придется выстраивать диалог, хочет этого кто-то за океаном или не хочет», — указал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что Россия не стремится разделить Украину.

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