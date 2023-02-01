Скрыть ЧП: два «кукурузника» с одинаковым бортовым номером нашли в российском регионе

В Якутии нашли два самолета Ан-2 с одинаковыми бортовыми номерами, сообщает Telegram-канал Baza .

Место находок — Оймяконский район. Один из «кукурузников» перекрасили и сменили на нем бортовые номера. Видимо, чтобы скрыть авиаинцидент.

Переделанный самолет выдали за тот, что полгода назад совершил жесткую посадку, пишет Lenta.ru.

Эксплуатант

Полгода назад на аэродроме села Томтор Оймяконского района Якутии произвел жесткую посадку самолет Ан-2. Собственник — авиакомпания «Антонов», эксплуатант — «Восход», указывает kp.ru.

Стерли бортовой номер

Недавно полицейские провели осмотр места происшествия — аэродром села Томтор. Там они обнаружили два целых самолета (бортовые номера RA-07814 и RA-17951) и останки еще одного — на удалении.

Останки самолета накрыты тентом, а на хвостовой части фюзеляжа были видны следы от стертого бортового номера «17951» (при этом целый самолет с якобы таким же номером спокойно стоял на аэродроме).

На приборной панели и штурвале кабины разбитого самолета — надписи «17951», а в трех метрах от фюзеляжа лежали два полукрыла с такой же надписью.

Единственное отличие целой «подделки» от разбитого самолета — в цвете «кукурузника». Дело в том, что неизвестные решили не заморачиваться с ливреей.

Неродную раскраску заметил арендодатель поврежденного Ан-2. Он увидел фото целого борта с тем же номером.

Дело

Возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследовать необычное авиапроисшествие. Комиссия приступила к работе.

«Бурятский» след

В июле 2021-го в Бурятии нашли обломки самолета, которые, возможно, принадлежат пропавшему год назад Ан-2. Обломки найдены на горном маршруте на северном склоне перевала Байконур, там же обнаружены человеческие останки.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел 19 июля 2020 года из поселка Кырен в Бурятии и не вышел на связь. На его борту находились шесть человек — сотрудники авиакомпании «Феникс».

Во время поисков легкомоторного самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс» обнаружили обломки другого самолета.