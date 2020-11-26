Скромный алтайский росгвардеец умолчал, что спас двух детей на пожаре

Сотрудник отдела вневедомственной охраны в Бийске старший сержант Евгений Потапов заметил пожар и поспешил к горящему дому, откуда услышал детский крик. Он спас 11-летнюю девочку и трехлетнего малыша, передал детей матери и ушел, никому ничего не сказав.

Речь идет о пожаре, который устроил 33-летний мужчина, бывший сожитель женщины. Он планировал убить детей и поджег дом. Экс-возлюбленный облил крыльцо смесью из масла и бензина и поджег.

Тогда сообщалось, что детей спас случайный прохожий.

Евгений Потапов был в отпуске. Проезжая на автомобиле, он увидел, что горит веранда одного из домов.

Росгвардеец сообщил о пожаре в МЧС и проследовал к горящему дому.

«Поскольку дверь была охвачена огнем, Евгений Потапов, не раздумывая, подбежал к окну и влез внутрь. В доме он увидел 11-летнюю девочку. На вопрос: „Ты одна?“ она ответила, что где-то в доме есть ее младший брат. Сотрудник нашел 3-летнего мальчика, помог девочке выбраться через окно на улицу, а сам вынес малыша на руках», — рассказали подробности в краевом управлении Росгвардии.

Евгений Потапов. пресс-служба управления Росгвардии по Алтайскому краю

Усадив детей в автомобиль, Потапов снял с себя куртку и закутал в нее детей. Через некоторое время приехали пожарные и потушили огонь.

Гвардеец передал детей прибежавшей матери.

«О своем поступке росгвардеец никому не рассказал, искренне полагая, что просто исполнил свой гражданский долг. Об этом стало известно, когда мать спасенных детей обратилась в отдел вневедомственной охраны по Бийску, чтобы выразить благодарность», — добавили в Росгвардии.

Напомним, обвиняемого в покушении на убийство взяли под стражу. Расследуется уголовное дело.