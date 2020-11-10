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Происшествия

Власти и добрые люди помогли семье, которую хотел сжечь бийчанин

Многодетную семью, дом который пострадал от поджога, временно приютили знакомые. Все необходимое на первое время у матери и детей есть благодаря помощи неравнодушных, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Пожар.
Пожар.
ГУ МЧС по Республике Алтай

Женщина обратилась в краевое управление соцзащиты за поддержкой. Решается вопрос о выплате материальной помощи. В планах восстановление сгоревшей крыши дома.

«Семья малообеспеченная, но благополучная. Все положенные меры поддержки получает», — уверяют власти.

Ранее стало известно, что 33-летний житель Бийска, бывший сожитель женщины, планировал убить двух детей и устроил поджог. Экс-возлюбленный облил крыльцо смесью из масла и бензина и поджег.

Довести преступление до конца не удалось, так как детей из окна дома вытащил случайный прохожий.

Ранее в Тогуле произошел крупный пожар в доме, где проживала семья с пятью детьми. Двое малышей попали в больницу с ожогами.

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