Власти и добрые люди помогли семье, которую хотел сжечь бийчанин

Женщина обратилась в краевое управление соцзащиты за поддержкой. Решается вопрос о выплате материальной помощи. В планах восстановление сгоревшей крыши дома.
«Семья малообеспеченная, но благополучная. Все положенные меры поддержки получает», — уверяют власти.
Ранее стало известно, что 33-летний житель Бийска, бывший сожитель женщины, планировал убить двух детей и устроил поджог. Экс-возлюбленный облил крыльцо смесью из масла и бензина и поджег.
Довести преступление до конца не удалось, так как детей из окна дома вытащил случайный прохожий.
Ранее в Тогуле произошел крупный пожар в доме, где проживала семья с пятью детьми. Двое малышей попали в больницу с ожогами.