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Следком опроверг версию об убийстве участкового в Алтайском крае из чувства мести

Озвученная порталом Life версия о мотивах убийства участкового в Барнауле не соответствует действительности, официально заявили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Подозреваемый не дает признательных показаний, находится под стражей и общается только со следователем.

«Поэтому изложенная якобы им точка зрения журналистам Лайф — это фейковая информация, направленная на введение в заблуждение граждан, а также дискредитирующая личность погибшего сотрудника полиции», — заявила старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по делу.

Напомним, неоднократно судимый 57-летний мужчина без определенного места жительства подозревается в преступлении по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка).

В Барнауле убили и сожгли участкового полиции.
В Барнауле убили и сожгли участкового полиции.
altai-krai.sledcom.ru.

14 июля участковый уполномоченный отдела полиции Ленинского района управления МВД России по Барнаулу выехал на служебном автомобиле в Гоньбу, где собирался вручить повестку поднадзорному местному жителю.

По предварительным данным, в ходе конфликта рецидивист убил полицейского, а затем сжег тело в автомобиле.

Днем 15 июля сгоревшую машину и тело участкового с колотым ранением шеи обнаружили сотрудники ДПС, которые обследовали полевую дорогу в направлении аэропорта.

У полицейского остались жена и трое детей.

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