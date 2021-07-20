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Происшествия

Месть за пытки. Названа новая версия убийства участкового в Алтайском крае

57-летний подозреваемый в убийстве участкового в Барнауле признался в преступлении и объяснил мотивы, пишет Life со ссылкой на свои источники.

В Барнауле убили участкового полиции и сожгли вместе с машиной.
В Барнауле убили участкового полиции и сожгли вместе с машиной.
кадр из видео.

Мужчина утверждает, что не раз становился объектом для «унижений и издевательств» со стороны сотрудников правоохранительных органов и «с детства ненавидел полицейских».

По его словам, якобы в феврале погибший участковый вместе с напарником вывозил его на служебной машине в безлюдное место, где надевали пакет на голову и избивали.

14 июля между участковым и бездомным рецидивистом, по его словам, произошел разговор, в котором полицейский припомнил тот случай.

В Барнауле убили и сожгли участкового полиции.
В Барнауле убили и сожгли участкового полиции.
altai-krai.sledcom.ru.

После этого мужчина решил, что убьет участкового. Он якобы взял ружье и попросил подвезти на машине, где и выстрелил в полицейского, а оружие выбросил.

В этой версии есть несостыковки с официальными данными. Так, ранее СК сообщил, что у полицейского было колотое ранение шеи, а сам подозреваемый в убийстве не сознается.

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