Месть за пытки. Названа новая версия убийства участкового в Алтайском крае

Мужчина утверждает, что не раз становился объектом для «унижений и издевательств» со стороны сотрудников правоохранительных органов и «с детства ненавидел полицейских».
По его словам, якобы в феврале погибший участковый вместе с напарником вывозил его на служебной машине в безлюдное место, где надевали пакет на голову и избивали.
14 июля между участковым и бездомным рецидивистом, по его словам, произошел разговор, в котором полицейский припомнил тот случай.
После этого мужчина решил, что убьет участкового. Он якобы взял ружье и попросил подвезти на машине, где и выстрелил в полицейского, а оружие выбросил.
В этой версии есть несостыковки с официальными данными. Так, ранее СК сообщил, что у полицейского было колотое ранение шеи, а сам подозреваемый в убийстве не сознается.