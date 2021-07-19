Подозреваемый в убийстве участкового в Алтайском крае отрицает вину

Рецидивист из поселка Гоньба Алтайского края, которого задержали по подозрению в убийстве полицейского, не признается в преступлении. Об этом пишет « Алтайская правда ».

В Барнауле убили и сожгли участкового полиции.

У 57-летнего подозреваемого при обыске нашли одежду со следами крови и спички. Он заявил, будто бы участковый отдал ему повестку и уехал.

По данным СК, мужчина не имеет определенного места жительства. Его взяли под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Следствие продолжает выяснять обстоятельства и мотивы убийства.

Как сообщалось ранее, 14 июля участковый уполномоченный отдела полиции Ленинского района управления МВД России по Барнаулу выехал на служебном автомобиле в Гоньбу, где собирался вручить повестку поднадзорному местному жителю.

По предварительным данным, в ходе конфликта рецидивист убил полицейского, а затем сжег тело в автомобиле.

Днем 15 июля сгоревшую машину и тело участкового с колотым ранением шеи обнаружили сотрудники ДПС, которые обследовали полевую дорогу в направлении аэропорта.

У полицейского остались жена и трое детей.