8 мая
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Происшествия

Следком возбудил уголовные дела по факту гибели пятерых человек в пожарах в Красноярском крае

Уголовные дела возбудили следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по фактам гибели пяти человек в результате пожаров в селах Никольск и Талажанка Красноярского края. Об это накануне сообщила пресс-служба ведомства.

Пожары в Красноярском крае. Весна 2022 года.
Пожары в Красноярском крае. Весна 2022 года.
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следственного комитета, от пожаров пострадали дома более чем в 16 населенных пунктах Красноярского края. Стихия унесла жизни пяти человек, проживавших в Казачинском и Шарыповском районах.

«По фактам гибели людей следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, повлекшее смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении ведомства.

7 мая на ул. Октябрьская села Никольск Шарыповского района обнаружено тело, предположительно мужчины, в другом доме — останки еще одного человека.

В селе Талажанка Казачинского района были обнаружены тела трех человек, предположительно двух женщин и мужчины.

В настоящее время на местах происшествий работают следственно-оперативные группы, проводятся осмотры, устанавливаются личности погибших и пострадавшие. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.

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