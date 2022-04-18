Подробности гибели 14-летней девочки на трассе в Алтайском крае рассказал Следком

В Алтайском крае завели уголовное дело по факту гибели 14-летней девочки в дорожной аварии 17 апреля в Третьяковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствию известно, что 29-летняя женщина в тот день была в гостях у сестры в селе Староалейское. Семья устроила застолье. Вечером женщина с супругом и двумя маленькими детьми собрались домой в соседнее село.

14-летняя племянница попросила взять ее с собой.

Алкогольное опьянение не остановило женщину и она села за руль Lifan X60. В результате на 74 км трассы А-322 «Горняк-Староалейское» она не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в столб освещения.

Племянница скончалась на месте ДТП. Она сидела на заднем сидении.

Водительницу задержали и в скором времени заключат под стражу.

В краевой ГИБДД также уточнили, что у женщины три месяца водительского стажа.

Дело возбудили по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

По данной статье предусмотрен срок до 12 лет лишения свободы.

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