22-летний мотоциклист погиб в ДТП на встречке в Алтайском крае

Как сообщили в краевой ГИБДД, 70-летняя женщина за рулем Nissan Qashqai на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь со второстепенной дороги, не уступила дорогу и допустила столкновение с мотоциклом Yamaha под управлением 22-летнего водителя.
После чего байк вынесло на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21074, движущимся в встречном направлении, под управлением 55-летнего водителя.
В результате происшествия водитель мотоцикла скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.