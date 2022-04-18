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Происшествия

22-летний мотоциклист погиб в ДТП на встречке в Алтайском крае

В Павловске 15 апреля разбился 22-летний водитель мотоцикла.

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

Как сообщили в краевой ГИБДД, 70-летняя женщина за рулем Nissan Qashqai на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь со второстепенной дороги, не уступила дорогу и допустила столкновение с мотоциклом Yamaha под управлением 22-летнего водителя.

После чего байк вынесло на встречную полосу дороги, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21074, движущимся в встречном направлении, под управлением 55-летнего водителя.

В результате происшествия водитель мотоцикла скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

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