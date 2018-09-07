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Следователи нашли золотые унитазы у якутских владельцев подпольного казино

В Якутии силовики задержали участников преступного сообщества, открывшего залы с игровыми автоматами.

Унитаз за 5 млн долларов.
Унитаз за 5 млн долларов.
dailybest.me

В особняках владельцев подпольных казино обнаружили позолоченную мебель и сантехнику.

«Изъяты сотни игровых автоматов и компьютеров, камеры скрытого слежения за игроками, свыше полумиллиона рублей наличными. Возводя себе дома на деньги проигравшихся горожан, организаторы ОПС не скупились на позолоченную мебель и сантехнику», — сообщает ТАСС.

Уголовное дело об организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ) возбуждено против 44-летнего местного жителя. Еще одно дело заведено в отношении пяти его подельников по факту участия в преступном сообществе (часть 2 статьи 210 УК РФ). Троих участников группировки арестовали, еще трое находятся под подпиской о невыезде.

Подозреваемые с января 2016 года организовали азартные игры в нежилых помещениях Якутска, пишет znak.com.

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