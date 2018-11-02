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Происшествия
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Следователи проводят проверку после инцидента с ребенком в бийском автобусе

В СУ СКР по Алтайскому краю сообщили о проведении доследственной проверки после того, как водитель автобуса в Бийске провез ребенка, который висел за дверьми на руках матери.

Следователь СУ СКР.
Следователь СУ СКР.
Анна Зайкова

Напомним, очевидцы ЧП рассказали журналистам, что 31 октября у остановки к дверям общественного транспорта подошла девушка, она держала за руку ребенка. Мама решила первым высадить малыша, но когда ребенок только оказался на улице, двери закрылись, а автобус поехал. Мать осталась в салоне и продолжала держать ребенка за руку, пока он висел в воздухе.

Когда пассажиры стали кричать водителю, автобус остановился. Мужчина, по их словам, даже не извинился. Он лишь сказал, что к выходу нужно готовиться заранее. Известно, что ребенок отделался лишь испугом и не получил травм.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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