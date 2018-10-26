Большой брат: автобусы хотят оснастить камерами, чтобы следить за ними в режиме онлайн

В России планируется ввести глобальный дистанционный контроль за автобусными перевозками с помощью датчиков и видеокамер в самих автобусах, рассказал глава Ространснадзора Виктор Басаргин на пресс-конференции, пишет «Российская газета».

Перевозчикам, владеющим автобусами вместимостью более 8 мест, предстоит оборудовать свой транспорт видеокамерами и «умными» тахографами. Детали требований к новым устройствам пока не раскрываются.

Ространснадзор и ГИБДД будут обмениваться данными об идентификации транспортного средства, проверять, сертифицировано ли оно, есть ли у перевозчика лицензия, не нарушает ли водитель автобуса правила труда и отдыха, перевозок. Новые устройства позволят в онлайн-режиме, не останавливая транспортное средство, производить контроль.

Такая система мониторинга создается по поручению президента, которое он дал более года назад по итогам заседания Госсовета в Ульяновске. Проект системы уже обсуждался минтрансом и МВД, он будет дорабатываться. Четких сроков запуска новой системы и введения требований по оборудованию пока нет.

Напомним, что алтайские пассажироперевозчики, особенно на междугородних или внутримуниципальных маршрутах, неоднократно говорили: они и так работают еле-еле. Высока налоговая и надзорная нагрузка, дорожающий бензин не позволяют им выдерживать конкуренцию с серыми перевозчиками, сервисами типа BlaBlaCar. Многие маршруты внутри районов либо прекращены, либо значительно сокращены.