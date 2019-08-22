Следователи рассказали, как вышли на убийц барнаульца Михаила Седова

На одного из подозреваемых в убийстве Михаила Седова, Михаила Поспелова, алтайские следователи вышли уже через три недели после преступления. Сначала он проходил по делу как свидетель, пишет «КП».

Первым делом следователи осмотрели угнанную машину Седова. Потом начали спрашивать у местных жителей, кто какие машины видел.

Константин Мальцев,

и.о. руководителя СУ СКР по Алтайскому краю:

И вот по цепочке пришли к подозреваемому. А потом обнаружили железные предметы в крови (Седова били металлическими монтажками — прим. ред.), и когда еще провели геномную экспертизу, то тут уже было бесспорно понятно, кто совершил это преступление.

Изначально Поспелов проходил по делу как свидетель и пытался запутать следствие. Он составил фоторобот азиата, которого якобы видел на обочине в машине Седова.

Константин Мальцев,

и.о. руководителя СУ СКР по Алтайскому краю:

Когда работали в квартале, кто-то увидел его машину, мы подошли к этой машине, а он говорит: «Я ехал, да, а он заглохший стоял и попросил помочь меня завести». Но потом нам вновь пришлось вернуться и задать ему вопросы конкретно и детально, что же он там все-таки делал. И когда мы пришли, то увидели, что кровь у него на многих предметах, железных в том числе.

В машине, на которой якобы мимо ехал Поспелов, правоохранители обнаружили, снятый потолок. По всей видимости, во время убийства на него попали капли крови. После этого у следователей не осталось сомнений. Две недели следователи и оперативники работали практически круглые сутки.

Убийство произошло вечером 2 октября, тело нашли 5 октября 2018 года. 24 октября обвиняемых в убийстве Михаила Седова задержали и заключили под стражу.

Двое подозреваемых (21-летние Михаил Поспелов и Евгений Кочергин) своей вины не признали, однако следователи собрали достаточно доказательств совершения ими убийства, в связи с чем присяжные 19 августа признали их виновными и не заслуживающими снисхождения.