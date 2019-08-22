Следователи рассказали, как вышли на убийц барнаульца Михаила Седова

Первым делом следователи осмотрели угнанную машину Седова. Потом начали спрашивать у местных жителей, кто какие машины видел.
Константин Мальцев,
и.о. руководителя СУ СКР по Алтайскому краю:
И вот по цепочке пришли к подозреваемому. А потом обнаружили железные предметы в крови (Седова били металлическими монтажками — прим. ред.), и когда еще провели геномную экспертизу, то тут уже было бесспорно понятно, кто совершил это преступление.
Изначально Поспелов проходил по делу как свидетель и пытался запутать следствие. Он составил фоторобот азиата, которого якобы видел на обочине в машине Седова.
Константин Мальцев,
и.о. руководителя СУ СКР по Алтайскому краю:
Когда работали в квартале, кто-то увидел его машину, мы подошли к этой машине, а он говорит: «Я ехал, да, а он заглохший стоял и попросил помочь меня завести». Но потом нам вновь пришлось вернуться и задать ему вопросы конкретно и детально, что же он там все-таки делал. И когда мы пришли, то увидели, что кровь у него на многих предметах, железных в том числе.
В машине, на которой якобы мимо ехал Поспелов, правоохранители обнаружили, снятый потолок. По всей видимости, во время убийства на него попали капли крови. После этого у следователей не осталось сомнений. Две недели следователи и оперативники работали практически круглые сутки.
Убийство произошло вечером 2 октября, тело нашли 5 октября 2018 года. 24 октября обвиняемых в убийстве Михаила Седова задержали и заключили под стражу.
Двое подозреваемых (21-летние Михаил Поспелов и Евгений Кочергин) своей вины не признали, однако следователи собрали достаточно доказательств совершения ими убийства, в связи с чем присяжные 19 августа признали их виновными и не заслуживающими снисхождения.