Следователи рассказали о ходе проверки по госпитализации Навального

Следователи сибирского управления на транспорте МВД опросили уже около 200 человек, проводя проверку госпитализации Алексея Навального в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Опросили всех, кто контактировал с Навальным либо был очевидцем его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолете с ним.

«С учетом появления в СМИ видеороликов, комментариев, интервью с различными версиями о причинах случившегося, сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверочные мероприятия. В частности, следователями повторно опрашиваются сотрудники Фонда по борьбе с коррупцией, которые сопровождали Навального во время поездки», — добавили следователи.

Как уже сообщалось, 22 августа менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих уклонилась от дачи объяснений и вылетела из Омска в Германию.

«В настоящее время ее местонахождение устанавливается. Несмотря на общение с ней и ее адвокатом по телефону, направление повесток в ФБК и по месту жительства, до сегодняшнего дня в органы предварительного следствия Мария Певчих не явилась», — заявили в ведомстве.

Руководство следственного отделения Томского линейного отдела МВД России направило запросы об оказании правовой помощи в компетентные органы Германии, Швеции и Франции, но ответа от зарубежных коллег пока нет.

«В настоящее время следователями проводится анализ полученных объяснений, заключений экспертов и других сведений и документов. Доследственная проверка продолжается», — заключили в управлении.

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