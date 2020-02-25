Следователи возбудили уголовное дело после травмы девочки в барнаульской школе

СК возбудил уголовное дело по факту травмы девочки в барнаульской школе № 31. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По предварительной версии следствия, 19 февраля ученица обратилась к педагогу с жалобой на получение травмы, но «преподаватель не предпринял должных мер, впоследствии девочка была доставлена в медицинское учреждение и прооперирована».

Следователи проверят действия администрации школы и дадут принципиальную юридическую оценку их действиям.

Ранее altapress.ru сообщал, что проверку начала прокуратура.

Что случилось в школе № 31

Мать школьницы рассказала в группе «Инцидент Барнаул», что в школе ребенку никто не мог вызвать скорую помощь после того, как девочка получила травму головы.

Со слов женщины, ей пришлось приехать в школу и самой вызвать врачей, так как «учитель не знал номер».

Позже в мэрии заявили, что до приезда мамы учителя оказали первую помощь несовершеннолетней, а потом завуч вызвала медиков.