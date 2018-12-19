Следователям рассказали о еще одном избитом ребенке в барнаульском лицее № 101

В Барнауле правоохранителям сообщили о подростке, пострадавшем в драке на территории лицея № 101. Это произошло еще в 2015 году. Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в марте 2015 года госпитализировали 11-летнего школьника, который получил перелом ноги в результате драки. Она произошла на территории образовательного учреждения с одним из подростков, который также учится в лицее.

В ведомстве отмечают, что о случившемся знали должностные лица и педагоги учебного заведения, однако каких-либо мер по урегулированию ситуации не приняли.

Следователи изучают аудиозапись разговора с завучем лицея, которую сделал законный представителем ребенка вскоре после драки.

По уголовному делу создали следственную группу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства физического и психологического насилия, происходившего в учебном заведении. Расследование уголовного дела продолжается.

Что ранее произошло в лицее № 101

Школьник. Подросток. СС0

Напомним, ранее мать другого учащегося лицея — Ильи Меньшикова, написала на странице в Facebook, что над ее сыном систематически издеваются ученики из его образовательного учреждения. Женщина сообщила, что на ее просьбу разобраться в ситуации администрация лицея не откликнулась, заявив, что ее сын слишком болезненно реагирует на «безобидные тычки и пинки».

Сообщить об этой истории женщину подтолкнул последний случай, когда травившие ее сына дети закидали подростка ледяными снежками. Он пришел с подбитым глазом и рваной раной нижнего века.

В мэрии города сообщили, что создали межведомственную комиссию. В нее вошли представители комитета по образованию города, психологи, полицейские, а также уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае. Кроме того, к истории подключилась и детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

Чтобы поддержать Илью, в соцсетях запустили флешмоб. Пользователи, в том числе знаменитости, публикуют ролики со словами поддержки под хештегом #ильямыстобой.