Следователю по особо важным делам плеснули кислотой в лицо при входе в СК

Следователю плеснули кислотой в лицо. Он госпитализирован.
В областном Минздраве заверили, что его состояние удовлетворительное.
Сначала поступила информация о том, что нападение совершила пожилая женщина, которая фигурирует в уголовном деле, находящемся в производстве пострадавшего следователя.
Но по данным Baza, нападавшей оказалась 15-летняя девушка, которая «недавно поссорилась с полицейскими получила обвинение по статье «Оскорбление представителя власти».
«По словам сотрудников полиции, девушка была пьяна и неадекватно вела себя на улице», — отмечает Baza.
Она пришла на допрос с бабушкой и брызнула в лицо следователя уксусом, после чего сбежала, пишет newsru.com. По другим данным, нападавшая принесла с собой уксус и «целилась в глаза сотруднику, но не попала».