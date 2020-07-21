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Происшествия

Следователю по особо важным делам плеснули кислотой в лицо при входе в СК

В Саратове при входе в здание регионального следственного комитета произошло нападение на следователя отдела по расследованию особо важных дел, пишет «Медиазона».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Следователю плеснули кислотой в лицо. Он госпитализирован.

В областном Минздраве заверили, что его состояние удовлетворительное.

Сначала поступила информация о том, что нападение совершила пожилая женщина, которая фигурирует в уголовном деле, находящемся в производстве пострадавшего следователя.

Но по данным Baza, нападавшей оказалась 15-летняя девушка, которая «недавно поссорилась с полицейскими получила обвинение по статье «Оскорбление представителя власти».

«По словам сотрудников полиции, девушка была пьяна и неадекватно вела себя на улице», — отмечает Baza.

Она пришла на допрос с бабушкой и брызнула в лицо следователя уксусом, после чего сбежала, пишет newsru.com. По другим данным, нападавшая принесла с собой уксус и «целилась в глаза сотруднику, но не попала».

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