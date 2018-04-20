Очевидцы: в Барнауле произошел пожар в доме, из которого плеснули кислотой в девочку

В Барнауле, днем 20 апреля, произошел в одной из квартир в многоэтажке, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22". Свидетели ЧП пишут, что горела квартира в доме на Антона Петрова. По их словам, ранее из этого дома неизвестный плеснул кислотой в лицо школьницы.
Пожар в Барнауле 20 апреля. Фото: Андрей Пивоваров в vk.com/barneos22.
Пожар в Барнауле 20 апреля. Фото: Андрей Пивоваров в vk.com/barneos22.
На кадрах с места пожара видно, что из квартиры на третьем этаже идет дым. На месте работали пожарные. О пострадавших не сообщается.
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