В Следкоме считают, что барнаульскую школьницу облили кислотой специально

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью школьнице, которую облили жидкостью. В городе разыскивают злоумышленника, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Напомним, ЧП произошло возле дома на улице Антона Петрова,226. Девочка возвращалась домой из школы. По словам матери подростка, одно из окон на первом этаже открылось, оттуда показалась мужская рука, которая выплеснула из небольшой емкости жидкость.
Школьница получила химический ожог кожи лица I-II степени. Это тяжкий вред здоровью.
Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, они ищут злоумышленника. Также проводят судебно-медицинскую экспертизу, допрашивают свидетелей и потерпевших.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.