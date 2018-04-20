В Следкоме считают, что барнаульскую школьницу облили кислотой специально

Напомним, ЧП произошло возле дома на улице Антона Петрова,226. Девочка возвращалась домой из школы. По словам матери подростка, одно из окон на первом этаже открылось, оттуда показалась мужская рука, которая выплеснула из небольшой емкости жидкость.

Школьница получила химический ожог кожи лица I-II степени. Это тяжкий вред здоровью.

Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, они ищут злоумышленника. Также проводят судебно-медицинскую экспертизу, допрашивают свидетелей и потерпевших.