В Барнауле полицейские ищут мужчину, который плеснул в девочку кислотой

В Барнауле полицейские устанавливают личность злоумышленника, который 10 апреля плеснул жидкостью в лицо школьнице. Девочка получила химический ожог, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Напомним, ЧП произошло возле дома на улице Антона Петрова,226. Девочка возвращалась домой из школы. По словам матери подростка, одно из окон на первом этаже открылось, оттуда показалась мужская рука, которая выплеснула из небольшой емкости жидкость.
В ведомстве сообщили, что полицейские провели поквартирный обход дома, из окна которого могли плеснуть жидкость. Сотрудники изымают записи с видеокамер, расположенных вблизи места ЧП. Также устанавливают возможных очевидцев и все обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на личном контроле начальника УМВД России по Барнаулу, полковника полиции Максима Гердта.
Всех, кто что-либо знает о случившемся, просят сообщить по телефону 02 или 128.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.