В Барнауле полицейские ищут мужчину, который плеснул в девочку кислотой

Напомним, ЧП произошло возле дома на улице Антона Петрова,226. Девочка возвращалась домой из школы. По словам матери подростка, одно из окон на первом этаже открылось, оттуда показалась мужская рука, которая выплеснула из небольшой емкости жидкость.

В ведомстве сообщили, что полицейские провели поквартирный обход дома, из окна которого могли плеснуть жидкость. Сотрудники изымают записи с видеокамер, расположенных вблизи места ЧП. Также устанавливают возможных очевидцев и все обстоятельства произошедшего. Ситуация находится на личном контроле начальника УМВД России по Барнаулу, полковника полиции Максима Гердта.

Всех, кто что-либо знает о случившемся, просят сообщить по телефону 02 или 128.