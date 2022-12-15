Случаи бешенства выявили на Алтае

В четырех населенных пунктах Алтайского края выявили случаи бешенства. Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник управления ветеринарии региона Владимир Самодуров.

Три случая инфекции произошли в Чарышском, Волчихинском и Заринском районе, а также в Барнауле. Первоисточником чаще всего становились лисы.

«Лисы вступили в контакт с собаками, и мы выявили возбудитель и у собак, и в одном случае — это мелкий рогатый скот на территории одного из районов», — уточняет специалист.

Совместно с представителями охотохозяйств и егерями управление ветеринарии принимает профилактические меры, в том числе раскладку оральной вакцины для хищников.

Напомним, более тысячи ВИЧ-инфицированных зарегистрировали в Алтайском крае в 2022 году.