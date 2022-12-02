2 декабря
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Жизнь

Ненасытная змея проглотила сразу четырех животных

Ромбический питон потерпел неудачу, когда начал глотать животных, сообщает Newsweek.

Питон, змея.
Питон, змея.
CC0

Это произошло в Австралии. Змею нашли, когда она пыталась проглотить сразу четырех поссумов — самку и четырех детенышей, находившихся у нее в сумке.

Питон на протяжении четырех часов пытался проглотить добычу, однако поссум с детенышами оказался слишком крупным. Он «выплюнул» их.

Местный змеелов вытащил детенышей из сумки погибшего поссума, но все они оказались мертвы.

Ранее целиком проглотил женщину гигантский питон. ЧП случилось в Индонезии. Женщина не вернулась домой с плантации. Ее стали разыскивать. И нашли лежавшие на земле ее сандалии, куртку и нож. Вскоре поисковики обнаружили гигантского питона с раздувшимся животом.

Они убили змею. А внутри обнаружили тело пропавшей.

Между тем в Таиланде в брюхе гигантского питона нашли двух пропавших домашних собак.

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