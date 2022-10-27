27 октября
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Происшествия

Целиком проглотил женщину гигантский питон

Семиметровый питон проглотил 54-летнюю сборщицу каучука.

Питон, змея.
Питон, змея.
CC0

ЧП случилось в Индонезии. Женщина не вернулась домой с плантации Ее стали разыскивать.

И нашли лежавшие на земле ее сандалии, куртка и нож, сообщает РИА Новости.

Вскоре поисковики обнаружили гигантского питона с раздувшимся животом.

Они убили змею. А внутри обнаружили тело пропавшей, пишет bfm.ru. Оно сохранилось целиком — соответственно, питон проглотил недавно.

Ранее в брюхе гигантского питона нашли двух пропавших домашних собак. Это случилось в Таиланде.

Огромную змею с раздутым животом заметили во время поиска пропавших питомцев. Рептилия «свила» себе гнездо под грудой старых бетонных блоков.

Собаки нашлись в брюхе питона. Из-за размера своей добычи он с трудом шевелился.

Известен случай, когда коварный питон спрятался в унитазе и со всей силы укусил женщину.

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