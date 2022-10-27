Целиком проглотил женщину гигантский питон

ЧП случилось в Индонезии. Женщина не вернулась домой с плантации Ее стали разыскивать.
И нашли лежавшие на земле ее сандалии, куртка и нож, сообщает РИА Новости.
Вскоре поисковики обнаружили гигантского питона с раздувшимся животом.
Они убили змею. А внутри обнаружили тело пропавшей, пишет bfm.ru. Оно сохранилось целиком — соответственно, питон проглотил недавно.
Ранее в брюхе гигантского питона нашли двух пропавших домашних собак. Это случилось в Таиланде.
Огромную змею с раздутым животом заметили во время поиска пропавших питомцев. Рептилия «свила» себе гнездо под грудой старых бетонных блоков.
Собаки нашлись в брюхе питона. Из-за размера своей добычи он с трудом шевелился.
Известен случай, когда коварный питон спрятался в унитазе и со всей силы укусил женщину.