Охотники за змеями: начались состязания по убийству питонов на болотах

В США стартовало ежегодное соревнование Florida Python Challenge, в рамках которого участники убивают бирманских питонов.

Тот, кто убьет большее количество этого вида змей, выиграет 2,5 тыс. долларов, CNN.

Охотники собрались в Эверглейдс — это заболоченная местность в штате Флорида, — чтобы устроить 10-дневные соревнования по отлову бирманских питонов.

Мероприятие по названием Florida Python Challenge было придумано Комиссией по охране рыбы и диких животных Флориды и проводится с 2013 года, пишет Газета.Ru.

Принудительный отлов питонов помогает сократить их численность и сохранить млекопитающих в этой местности.

Случайность

«Они были завезены во Флориду из-за торговли животными и были выпущены в окружающую среду случайно. С тех пор они убивали <млекопитающих> и продолжают представлять серьезную угрозу для дикой природы», — сказал представитель комиссии.

Цифры и цитата

Более 850 человек примут участие в мероприятии в этом году. В прошлом году охотники убили около 200 питонов.

«Я люблю змей. Мне неприятно, что нам приходится это делать, но они не должны здесь жить, они меняют всю экосистему», — сказала профессиональная охотница на питонов Эми Сиве.

Ранее в брюхе гигантского питона нашли двух пропавших домашних собак. Также коварный питон спрятался в унитазе и со всей силы укусил женщину. А корова-охотница безмятежно гуляла по сельским улицам с мертвым питоном во рту.