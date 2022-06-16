16 июня
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Происшествия

Случайно убивших креслом пенсионерку молодых людей выпустили из СИЗО

Жителей Новосибирска, которые случайно убили креслом пенсионерку, отпустили из-под стражи — молодые люди будут находиться до 27 июля под подпиской о невыезде.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
СС0

Инцидент случился в марте. По данным следствия, из окна квартиры на седьмом этаже, где живет пара, вылетело кресло.

Мебель упала на пожилую женщину, 81-летняя пенсионерка скончалась.

В отношении пары возбудили уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности. Парню и девушке может грозить до двух лет тюрьмы.

В зале суда оба выражали крайнее сожаление о случившемся и говорили, что совершенно не планировали никого убивать, пишет МК Новосибирск.

Ранее в Республике Алтай в селе Онгудай 50-летний местный житель убил соседа деревянным костылем.

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